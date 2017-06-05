Вандорн: «Макларен» явно улучшил шасси

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн рассчитывает, что после улучшений в Монако его болид будет хорош на Гран-при Канады.

«Этап в Монако был полон событий для всей команды. Мне было комфортно в машине, я чувствовал, что могу доводить её до предела и попасть в очки — жаль, что этого не получилось. Команда явно улучшила шасси благодаря обновлениям, но посмотрим, как они сработают на трассе другого типа в Канаде.

Я никогда прежде не выступал на трассе в Монреале, но много раз проехал её на симуляторе. Это тяжёлая трасса, и я понимаю, почему её называют «трассой пилотов» — она держит тебя в напряжении и высокая концентрация здесь необходима. Стена чемпионов тому подтверждение!

Этот Гран-при будет не самым лёгким для нас, но, в отличии от Монако, здесь много шансов для обгона, что повысит наши шансы побороться", — цитирует Вандорна пресс-служба команды.