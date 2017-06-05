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В Монако обновят пит-лейн и паддок к Гран-при 2018 года

5 июня 2017, понедельник. 21:19. Авто

Организаторы Гран-при Монако Формулы-1 построят новый пит-лейн и паддок к следующему сезону. В новую инфраструктуру будет вложено € 30 млн.

Организаторы хотели обновить пит-лейн ещё к Гран-при 2017 года, но инженеры не были уверены, что закончат работы в срок.

«Новое здание боксов будет двухэтажным. Команды наконец-то получат больше пространства и перестанут спотыкаться о ноги друг друга», — рассказал представитель Автомобильного клуба Монако Ришар Мику Bild.

Нынешний пит-лейн и паддок в Монте-Карло используются с 2004 года.

Источник: Bild Сообщить об ошибке
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Теги
трассы Формула-1 Гран-при Монако
Новости. Авто
5 июня 2017, понедельник
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