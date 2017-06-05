В Монако обновят пит-лейн и паддок к Гран-при 2018 года

Организаторы Гран-при Монако Формулы-1 построят новый пит-лейн и паддок к следующему сезону. В новую инфраструктуру будет вложено € 30 млн.

Организаторы хотели обновить пит-лейн ещё к Гран-при 2017 года, но инженеры не были уверены, что закончат работы в срок.

«Новое здание боксов будет двухэтажным. Команды наконец-то получат больше пространства и перестанут спотыкаться о ноги друг друга», — рассказал представитель Автомобильного клуба Монако Ришар Мику Bild.

Нынешний пит-лейн и паддок в Монте-Карло используются с 2004 года.