Формула-E может перейти на систему brake-by-wire в сезоне-2018/19

Машины Формулы-E могут перейти на тормозную систему brake-by-wire начиная с сезона-2018/19. Сейчас болиды собирают с задней оси энергию, которая выделяется при торможении, за счёт электродвигателя. Однако это базовая система с заранее определёнными значениями, и она не адаптируется к тому количеству энергии, которое генерирует торможение.

Переход на brake-by-wire позволит улучшить электронный контроль задних тормозов и максимизировать регенерацию энергии. Команды считают «активную» тормозную систему одной из ключевых технологий, которые должна использовать Формула-E, сообщает Autosport.