Петруччи: кто-нибудь убил бы меня, выбей я Росси с трассы в Италии

Бронзовый призёр Гран-при Италии MotoGP Данило Петруччи отметил важность подиума на домашнем этапе.

«Если кто-то спросит, что бы я отдал, чтобы стоять на подиуме в воскресенье, я бы сказал, что готов продать дом. Это невероятно.

Если бы я выбил Росси с трассы по ходу борьбы за третье место, меня бы кто-нибудь убил. Когда я был четвёртым, то сперва хотел подождать последнего круга, но потом решил попытаться. Я прошёл Валентино, а затем Маверика, и впереди остался только Довициозо. Я был близко к нему, но «убил» заднюю шину. Когда Маверик обогнал меня, я обернулся в надежде, что Валентино далеко. Но он был близко. Однако я удержался на подиуме", — цитирует Петруччи Autosport.