Крапухин обошёл Леонова на втором этапе Российского Супербайка

2-й этап RSBK был ознаменован выматывающее переменчивой погодой. Все три дня на трассе то моросил дождь, то выглядывало солнце. Переобувать резину и менять настройки приходилось по несколько раз за день. И если пилоты топовых команд, имеющие свой штат инженеров и механиков, ещё как-то справлялись с ситуаций, то пилоты-одиночки сходили с ума, без конца меняя дождевую резину на сухую и наоборот. Иные же, не имеющие специального инструмента, были вынуждены простаивать по часу и более в очереди на шиномонтаж, порой даже ценой пропущенных тренировок.



День проведения гоночных заездов, был менее экстремальным, так как зарядивший с утра небольшой дождь продолжал моросить большую часть дня, поддерживая трассу хотя бы в одинаковой кондиции, без резких изменений. Первая гонка Superbike не сулила никаких сюрпризов. Уверенное лидерство Владимира Леонова в тренировках и квалификации не оставляло надежд на хоть какое-то подобие сражения за лидерство в гонке. Тем неожиданнее было видеть хитрый прищур Сергея Крапухина, стоявшего на 2-ой позиции стартовой решетки. Казалось этот парень что-то знает. И первая гонка полностью подтвердила подозрения всех адептов теории заговора.



Отлично стартовав, Крапухин имел возможность зайти в 1-й поворот на лидирующей позиции. Но несколько удивлённый такой прытью соперника Леонов весьма агрессивно сместился на старте в сторону его мотоцикла, чем, видимо, отбил желание Сергея пробовать на прочность оборону Владимира в послестартовом повороте. В результате Крапухин расчетливо прикрыл газ и пропустил Леонова. Дальше, казалось, всё пойдет по накатанному ещё в Нижнем Новгороде сценарию: Леонов наращивает темп и уходит в отрыв, Крапухин сдерживает атаки наседающих соперников. Но что-то в этом сценарии дало сбой. Сергей Крапухин упорно не хотел теряться в виртуальных зеркалах заднего вида Володи Леонова. Более того, ко второй половине гонки он начал активно настигать лидера, угрожая ему атакой. Не то чтобы это сильно напугало Леонова… Но стоило в этот коктейль из мокрой трассы и неуступчивого соперника добавить круговых и лужи вне траектории, как Владимиру пришлось съехать в зону безопасности. К счастью, обошлось без падений. Но Сергей Крапухин не заставил себя упрашивать и с видимым удовольствием возглавил пелотон. А Леонов, откатившись назад за два круга до финиша, чуть не попал под атаку следовавшего третьим Петра Кожеурова. Но в итоге, конечно же, сохранил 2-е место и право стартовать с первого ряда во второй гонке.



Перед первой гонкой класса Supersport его лидер и победитель двух гонок первого этапа Алексей Иванов выражал надежду дать бой не в меру прыткому «гастролёру» из молодёжной серии FIM Junior Moto3 Макару Юрченко. К сожалению, в своих намерениях он ограничивался лишь условиями сухой гонки. В случае же дождя Алексей заранее открещивался от возможности сражения с Макаром на равных, ссылаясь на большой опыт Юрченко в международных соревнованиях, в том числе и в условиях дождя.



Но после старта 1-го заезда Алексею удалось сохранить лидерство, которое он и поддерживал до последнего круга. Но, едва уйдя на финальный круг, он был мастерски атакован своим соперником. Возвращать лидерство Иванов собирался на длинной обратной прямой, целиком и полностью полагаясь на мотор своего мотоцикла, который на сегодняшний день является, пожалуй, самым мощным в классе. К его удивлению, Honda Макара Юрченко, подготовленная командой RivaMoto для международного первенства Supersport, отказалась сливаться сопернику в динамике разгона. А попавшиеся на пути круговые и вовсе закрыли для Алексея вопрос опережения Макара на прямой. А далее следовали последние 4 поворота трассы и победный финиш Юрченко на заднем колесе.



За спинами лидеров кипела ничуть не менее увлекательная борьба между Владимиром Карзаевым, Дмитрием Сединым и Дмитрием Майоровым. Хорошо стартующий Седин, как всегда, попытался устремиться в погоню за лидерами, но расчётливый Карзаев извлёк максимум из сложившейся ситуации. И после серии взаимных обгонов возглавил группу преследователей, доведя гонку до заслуженного подиума.



Третий этап российского супербайка состоится 17 июня на автодроме Moscow Raceway. Официальный сайт чемпионата: http://www.sbkrussia.ru/

Пилот RSBK Сергей Карпухин