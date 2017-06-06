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Грожан: нам нужны шины с более широким рабочим диапазоном

6 июня 2017, вторник. 12:41. Авто

Пилот «Хааса» Ромен Грожан считает, что машины 2017 года могут быть ещё быстрее, если новые шины «Пирелли» будет легче прогревать до рабочих температур и они будут иметь более широкий рабочий диапазон.

«В последней гонке (в Монако) я проехал 40 кругов на шинах «ультрасофт», которые на самом деле больше являются квалификационными. Они должны позволять проезжать некоторое количество кругов, но не так много. Мы просим вас дать нам шины, которые бы лучше прогревались до рабочей температуры, лучше работали бы после периода за машиной безопасности и позволяли ехать быстрее.

Я уверен, что не все люди на 100% знают, как достичь оптимального рабочего окна для текущих покрышек. Это очень сложно. И нам нужно работать вместе с «Пирелли», нам нужно добиться того, чтобы было проще выйти в рабочее окно для резины, поскольку мы тратим слишком много времени на то, чтобы заставить шины работать. В идеале мы бы хотели получить более широкое рабочее окно, а также нужно, чтобы между компаундами было больше общего, чтобы при переходе на другие шины не было простого падения скорости», — цитирует Грожана Crash.

Источник: Crash.net Сообщить об ошибке
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Хаас Ф-1 Ромен Грожан Пирелли
Новости. Авто
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