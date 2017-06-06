Компания Babcock MSS стала новым партнёром команды «Рено»

Команда «Рено» объявила о партнёрстве с британской компанией Babcock MSS, которая является одним из мировых лидеров в сфере защиты интеллектуальной собственности и информации. Команда будет использовать системы, разработанные Babcock MSS, в работе на заводе в Энстоуне и на трассах.



«По мере того как мы расширяем свою инфраструктуру, чтобы она соответствовала нашим требованиям в чемпионате на ближайшие сезоны, важно, чтобы наши цифровые и другие активы были защищены должным образом. Безопасность, обеспечиваемая Babcock MSS, даст нам душевное спокойствие, которое позволит сфокусироваться на конкуренции как на трассе, так и вне её», — прокомментировал новое партнёрство босс «Рено» Сириль Абитебуль, слова которого приводит пресс-служба команды.