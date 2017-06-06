Перес: Ф-1 нужно больше таких трасс, как Монреаль

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес дал комментарий к предстоящему Гран-при Канады.



«Я чувствую себя уверенно в Монреале. Это трасса, на которой у меня были хорошие гонки, и мне нравится вызов, который трасса бросает пилотам. Здесь всё сводится к позднему торможению и агрессивному прохождению шикан. Необходимо быть точным, поскольку стены расположены так близко к трассе.



Я думаю, что для нашего спорта нужно больше трасс, похожих на Монреаль, где ошибки наказываются. Эти трассы старой школы возбуждают пилотов и болельщиков и обычно дарят увлекательные гонки», — цитирует Переса пресс-служба «Форс Индия».