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17 июня на Moscow Raceway пройдёт третий этап RSBK-2017

6 июня 2017, вторник. 16:43. Авто

17 июня на гоночной трассе Moscow Raceway под Волоколамском пройдут международные соревнования по мотогонкам: третий этап сезона RSBK-2017. Половина чемпионата уже позади, но интерес болельщиков только накаляется с каждым этапом, как и глянцевый асфальт треков, на которых снова и снова разворачиваются баталии самых быстрых российских мотогонщиков.

Особенно увлекательно наблюдать за противостоянием пилотов из Санкт-Петербурга и Москвы, которое приобретает всё более захватывающий характер. Питерская команда SPB Racing Team собрала под свои знамёна многих именитых спортсменов, явно претендуя на призовые места. В этом сезоне за команду выступают сразу два гонщика с мировыми именами: Владимир Леонов (пилот Moto GP) в классе Superbike и Макар Юрченко (пилот Moto -3) в классе Supersport.

Естественно, московские «зубры» шоссейно-кольцевых мотогонок — Сергей Крапухин (RWT Motorsport) и Максим Киселёв (команда «Моя мечта») — многократные чемпионы России по мотогонкам, а также не менее быстрые пилоты Антон Еремин (Motorrika) и Петр Кожеуров (RRT Racing Team) не собираются уступать Леонову, а сами спортсмены едут «ноздря в ноздрю» с разницей в доли секунд, вызывая грандиозный шквал эмоций у публики.

Ещё один стремительный и уважаемый в мире мотоспорта гонщик из города Владимира Андрей Чернов (Bikeexpert Project Racing Team) снова ворвался в класс Superbike на радость поклонникам, и хорошо раскатившись на первых двух этапах, намерен побороться за бронзовый подиум.

Алексей Иванов (ЦСКА DMC Панавто-Yamaha) — топовый пилот RSBK и пока бесспорный лидер класса Supersport — с каждой гонкой все больше мотивирует на результат сокомандника Дмитрия Майорова, а вместе с ним и без того лихих райдеров Владимира Карзаева (Chrom Racing) и Максима Аверкина (YP Racing),

Зрители смогут наблюдать не менее интригующую борьбу за титулы в подклассах Superbike EVO, Supersport EVO и совмещённых классах STK 1000/600, а также в любительском классе Stock Open, где едут, пожалуй, самые отчаянные спортсмены, которые делают первые шаги в профессиональном спорте.

Класс Woman в RSBK каждый раз непредсказуем, поскольку от этапа к этапу пополняется новыми участницами и заслуживает отдельного внимания. Девушки-пилоты соревнуются на равных с мужчинами и успешно занимают призовые места!

Помимо грандиозной спортивной программы, посетителей чемпионата ожидает множество развлечений в паддоке Moscow Raceway в лучших традициях формата open-air — специально для людей, интересующихся или влюбленных в мотоциклы, квадроциклы и во все виды мотоспортивных дисциплин, отмечается в официальном пресс-релизе RSBK.

Здесь состоится чемпионат по мотоджимхане, соревнования по мини-мото, показательные заезды на скутерах и квадроциклах, тест-драйвы мототехники, и даже представление от Мототеатра.

Впервые в рамках чемпионата гости смогут ознакомиться с современными моделями «автожиров» (гирокоптеров), бурный рост которых наблюдался в России в 30-х годах XX века, но потом данный класс летательных аппаратов оказался почти полностью забыт. А сейчас компактные и проворные «автожиры» по безопасности превосходят самолёты и вертолёты и приносят своим владельцам море адреналина и впечатлений.

Ещё одна увлекательная площадка в рамках интерактивной программы третьего этапа российского супербайка RSBK-2017 — соревнования на дрифт-трайках для всех любителей экстрима. Дрифт-трайки имеют трёхколесную концепцию и оснащены задними колесами от гоночного карта, которые обеспечивают крутые заносы! Стать пилотом дрифт-трайка сможет любой желающий!

Самым главным подарком для тех, кто хочет приобщиться к гонкам не в теории, а на практике, будут зоны симрейсинга или «виртуальных гонок». Гоночные симуляторы сейчас набирают бешеную популярность благодаря максимальной реалистичности поведения автомобиля на трассе. Почувствовать себя автогонщиком, управляющим автомобилем «на грани», можно будет на площадке компании RSEAT.

Полюбившаяся за несколько сезонов самыми маленькими гостями чемпионата площадка «Беговел», где будут проходить соревнования для детей от 2 до 6 лет, будет работать в течение всего дня под присмотром опытных инструкторов.

17 июня, начало мероприятия в 12:00, трасса Moscow Raceway.

Билеты можно приобрести на сайтах: http://redkassa.ru/events/bilety_na_motogonki_rossiyskiy_superbaik https://ponominalu.ru/event/russian-superbike Как добраться на Moscow Raceway http://moscowraceway.ru/whereweare

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Авто
6 июня 2017, вторник
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