В «Мерседесе» не планируют применять командную тактику на Гран-при Канады

Босс «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что во время гонки на предстоящем Гран-при Канады не планируется применение командной тактики.

«Я ожидаю интересного уик-энда в Канаде. Это может быть сложная гонка, но в целом трасса в Монреале подходит для наших пилотов. Льюис выигрывал здесь в прошлом, а Валттери всегда здесь показывал хороший результат в составе „Уильямса“. Нам нужно сделать нашу домашнюю работу и дать им машину, которая поможет добиться успеха.

У нас два отличных гонщика, и мы будем придерживаться нашей философии, дав им возможность соревноваться друг с другом. Хотя это иногда тяжело, учитывая, что в чемпионской гонке один пилот всегда будет ближе к титулу.

На данный момент мы не фавориты в борьбе за титул. У «Феррари» отличный болид, но у нас ещё есть 14 гонок, и всё может поменяться. Мы ждём этап в Монреале и надеемся показать там хороший результат, а также найти ответы на некоторые сложные вопросы", — приводит слова Вольфа официальный сайт команды.