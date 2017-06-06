Роберт Кубица вернулся за руль гоночного болида Ф-1 в Валенсии

Бывший пилот Формулы-1 Роберт Кубица впервые за шесть лет сел за руль гоночного болида Ф-1, случилось это на тестах «Рено» на трассе в Валенсии. Гонщик тестировал болид 2012 года Lotus E20.

Предыдущее появление поляка в болиде Формулы-1 случилось в феврале 2011 года, тогда он отработал два дня также на автодроме Валенсии.

Отметим, что на протяжении всего сезона Роберт Кубица тестирует болиды различных серий. В апреле он провёл тесты шасси Dallara с командой GP3 «Трайдент». Затем он принял участие в испытаниях машины Формулы-E. Ну а совсем недавно Кубица протестировал машину «СМП Рейсинг» для гонки «24 часа Ле-Мана».

Кубица протестировал машину «СМП Рейсинг» для «24 часов Ле-Мана»