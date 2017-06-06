Квят: в Канаде много возможностей для обгонов

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился своими ожиданиями от Гран-при Канады, а также рассказал о впечатлениях от самой страны.

«В Канаде уникальная трасса с множеством шикан и длинными прямыми. Здесь сложно собрать лучший круг, что касается темпа, то над ним надо работать на протяжении всего уик-энда. В целом в Монреале отличная гонка, и тут есть много возможностей для обгонов.

Сам город мне очень нравится. Здесь много красивых улиц, отличные рестораны и бары, также это отличное место для шопинга. Когда-нибудь я обязательно посещу Ниагарский водопад, никогда не мог найти на это время.

Мои мысли о Канаде? Я и мой тренер — большие фанаты хоккея, надеюсь, он читает это и мы когда-нибудь сойдёмся на льду. В России по хоккею фанатеют так же, как и в Канаде. Также мне нравится традиционный канадский кленовый сироп", — приводит слова россиянина сайт «Торо Россо».