Гран-при Португалии может вернуться в календарь Формулы-1

Владельцы автодрома в Эшториле вступили в переговоры с новыми владельцами Формулы-1 о возвращении этапа Гран-при Португалии в календарь чемпионата мира, сообщает Motorsport.

Правительство Португалии запросило у руководства трассы в Эшториле прозондировать возможность проведения гонки путём диалога с боссами Ф-1. На данный момент стороны находятся на раннем этапе переговоров. Также в Португалии осознают сложность задачи, учитывая возвращение в календарь чемпионата мира Гран-при Франции в 2018 году.

Ранее гонка Формулы-1 на здешней трассе проводилась с 1984 по 1996 год, последним её победителем был Жак Вильнёв.