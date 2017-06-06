Верляйн: трасса в Канаде подходит мне

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн с нетерпением ждёт Гран-при Канады, заявив, что тамошний трек подходит под его стиль вождения.

«Я с нетерпением жду гонки в Канаде. На этой неделе в Монреале будет множество праздничных событий, связанных с Гран-при. Трасса здесь мне очень подходит, она включает в себя элементы как городской трассы, так и классического автодрома. Этот трек с очень большой историей.

Наиболее важными факторами здесь будут мощность двигателя и стабильная работа тормозов. В зависимости от погоды свою роль может сыграть и аэродинамика. А длинные прямые на этой трассе предоставляют много возможностей для обгонов», — приводит слова немца F1Today.