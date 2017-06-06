Эрикссон: скорость станет определяющим фактором на Гран-при Канады

Пилот «Заубера» Маркус Эрикссон поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Канады, заявив, что на трассе в Монреале одним из самых важных компонентов для достижения результата станет скорость болида.

«Я всегда с нетерпением жду гонки в Монреале, потому что вокруг трассы здесь особенная атмосфера. Город, фанаты, автодром и само событие просто поражают.

Здесь сложный трек, особенно из-за шикан. Повороты во многом похожи на те, которые мы видели в Монако. Комбинация медленных поворотов и длинных прямых ставит перед пилотами задачу вывести работу шин на идеальный уровень, чтобы обеспечить хорошее сцепление. Конечно, высокая скорость здесь станет также определяющим фактором», — приводит слова шведа официальный сайт команды.