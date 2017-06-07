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Хасегава: трасса в Канаде не подчеркнёт наши сильные стороны

7 июня 2017, среда. 01:06. Авто

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава поделился ожиданиями от Гран-при Канады, заявив, что несмотря на всю сложность трека, в «Макларене» намерены показать максимум возможностей.

«Гонка в Канаде всегда особенная для нас. Она одна из самых популярных в календаре, тут отличная атмосфера и болельщики, и мы также имеем тёплую поддержку от коллег из представительства „Хонды“ в Канаде.

Невзирая на всё величие этого автодрома, этот трек, на котором важную роль играет мощность двигателя, не подчеркнёт наши сильные стороны. Без сомнения, это будет очередной сложный вызов для нас, но мы будем продолжать смотреть вперёд, какие бы сложности нас не ожидали", — приводит слова Хасегавы официальный сайт Формулы-1.

Источник: Formula1.com - официальный сайт Формулы-1 Сообщить об ошибке
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Макларен Хонда Ф-1 Формула-1 Гран-при Канады
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