Маркес: «Хонда» должна выступать более стабильно

Пилот «Хонды» Марк Маркес дал комментарий к предстоящему Гран-при Каталонии MotoGP.



«Я рад вернуться так скоро, и выступление перед домашними болельщиками в Каталонии всегда придаёт дополнительный импульс.



Мы должны более стабильно выступать на высоком уровне. Тесты, которые мы провели на трассе «Каталунья» несколько дней назад, прошли достаточно хорошо, Мы проехали много кругов, улучшив настройки байка по ходу дня, поэтому мы намерены использовать их с начала пятничных тренировок», — цитирует Маркеса пресс-служба команды.