«Рено»: приятно внести свой вклад в восстановление Кубицы

Спортивный директор «Рено» Алан Пермейн прокомментировал тестовый день Роберта Кубицы за рулём болида 2012 года Lotus E20 в Валенсии. Поляк получил возможность сесть за руль машины Ф-1 впервые с 2011 года.



«Было здорово вновь увидеть Роберта в машине Ф-1. День прошёл гладко. Мы пытались ужать в один день гоночный уик-энд, чтобы ему было интересно. Роберт немного изменился. Он стал более мягким, не был таким назойливым, когда спрашивал о каждой детали настройки машины. Его обратная связь тем не менее напоминала о старых временах, когда он работал снами.



Очень тяжело запрыгнуть в кокпит после шести лет отсутствия. Это было отличное выступление. Это было одноразовое событие для Роберта. Его время в «Рено» было резко сокращено, тогда как мы видели для него прекрасное будущее.

Команда была в Валенсии с Сергеем Сироткиным, так что это была прекрасная возможность предоставить тестовый день Роберту и сделать свой вклад в его восстановление», — цитирует Пермейна пресс-служба команды.