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«Рено»: приятно внести свой вклад в восстановление Кубицы

7 июня 2017, среда. 12:46. Авто

Спортивный директор «Рено» Алан Пермейн прокомментировал тестовый день Роберта Кубицы за рулём болида 2012 года Lotus E20 в Валенсии. Поляк получил возможность сесть за руль машины Ф-1 впервые с 2011 года.

«Было здорово вновь увидеть Роберта в машине Ф-1. День прошёл гладко. Мы пытались ужать в один день гоночный уик-энд, чтобы ему было интересно. Роберт немного изменился. Он стал более мягким, не был таким назойливым, когда спрашивал о каждой детали настройки машины. Его обратная связь тем не менее напоминала о старых временах, когда он работал снами.

Очень тяжело запрыгнуть в кокпит после шести лет отсутствия. Это было отличное выступление. Это было одноразовое событие для Роберта. Его время в «Рено» было резко сокращено, тогда как мы видели для него прекрасное будущее.

Команда была в Валенсии с Сергеем Сироткиным, так что это была прекрасная возможность предоставить тестовый день Роберту и сделать свой вклад в его восстановление», — цитирует Пермейна пресс-служба команды.

Роберт Кубица вернулся за руль гоночного болида Ф-1 в Валенсии
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Рено Спорт Ф-1 Роберт Кубица
Новости. Авто
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