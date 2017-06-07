Бинотто: верю, что Феттель останется в «Феррари»

Технический директор «Феррари» Марио Бинотто уверен, что Себастьян Феттель продлит контракт с итальянской командой.



«Феттель — не просто один из наших пилотов, он многократный чемпион мира. Думаю, он останется с нами. Почему? Думаю, нет ничего красивее для гонщика, чем побеждать с «красными», — цитирует Бинотто La Gazzetta dello Sport.



Итальянец считает, что победа на Гран-при Монако стала поворотным моментом для «Скудерии»: «Прошло 16 лет с момента последней победы в княжестве, поэтому я считаю, что эта победа стала освобождением. Это была победа, которая дала нам уверенность, что у нас быстрая машина, и теперь мы можем конкурировать с другими или даже быть сильнее».