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Галлахер: «Ред Булл» нужен свой собственный мотор

7 июня 2017, среда. 15:12. Авто

Бывший коммерческий директор Cosworth Марк Галлахер считает, что «Ред Булл» необходим мотор, который был бы разработан чётко под концепцию болида команды, а не был бы просто клиентским двигателем.

«Ред Булл» уязвим из-за того, что не имеет заводской поддержки. Несмотря на то что они получают очень хорошие и мощные моторы от «Рено», у французского производителя есть своя команда, которой уделяется первостепенное внимание.

«Ред Булл» не должен играть роль второй скрипки ни с одним поставщиком. И я искренне считаю, что они заслуживают того, чтобы иметь свой уникальный двигатель. Не просто клиентский мотор, а двигатель, который был бы специфичен для их болида.

Реальность такова, что это очень важный компонент в современной Формуле-1, и вы не можете просто подключить мотор, как батарейку Duracell. Вам нужно что-то, что было бы неотъемлемой частью концепции вашей машины.

Я твёрдый приверженец идеи Хельмута Марко, заявившего, что Ф-1 необходим независимый поставщик моторов. Но ей нужен такой независимый поставщик, который бы смог разработать индивидуальный продукт для такой команды, как «Ред Булл». Это под силу лишь компаниям вроде «Косуорта», — цитирует Галлахера Sky Sports.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Теги
Ред Булл
Новости. Авто
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