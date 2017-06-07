Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сироткин: «Даллара» LMP2 — не простая в управлении, мы ещё многое улучшим

7 июня 2017, среда. 17:00. Авто

Гонщик программы SMP Racing Сергей Сироткин рассказал о подготовке к гонке «24 часа Ле-Мана». Недавно россиянин участвовал в официальных тестах на прототипе «Даллара» категории LMP2. Машина демонстрировала очень высокую скорость на прямых, но при этом по временам на круге «Даллара» довольно много уступала прототипам «Орека».

«Да, наша „Даллара“ была быстрой на прямых, но пришлось «платить» за это в поворотах. Не думаю, что нынешнее время на круге по-настоящему отражает разницу между машинами: я проехал два раза по пять кругов с самого утра, когда трасса была холодной и грязной. При этом я в первый раз сел в эту машину и, конечно, не атаковал на пределе. Поэтому я уверен, что по времени круга мы не хуже соперников. Что касается моих ощущений от машины, то она не самая простая в управлении, но в то же время очень быстрая. Мы ещё много что можем улучшить — над этим и будем работать на тестовой неделе перед „24 часами Ле-Мана“.

Мы всей командой уверены, что сумеем еще более улучшить машину и достойно представим на ней нашу программу SMP Racing и Россию, на этой легендарной гонке. Планы на гонку – самые серьёзные, а других быть и не может, — только победа! В 2015 году ребята из нашей программы SMP Racing стали первыми российскими победителями этой гонки. В 2016-м опять же наш, российский экипаж SMP Racing поднялся на подиум на российском прототипе BR01. И в этом году мы сделаем всё возможное для этого", — сказал Сироткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
SMP Racing 24 часа Ле-Мана WEC
Новости. Авто
7 июня 2017, среда
17:00 Сироткин: «Даллара» LMP2 — не простая в управлении, мы ещё многое улучшим
16:37 В «Мерседесе» отвергли возможность продажи команды в ближайшем будущем
16:15 Сироткин: Кубица — очень приятный парень, никаких понтов
15:12 Галлахер: «Ред Булл» нужен свой собственный мотор
14:42 «Рено» планирует привезти обновления двигателя на Гран-при Азербайджана
14:15 Бинотто: верю, что Феттель останется в «Феррари»
13:44 Ньюи: система защиты кокпита «щит» лучше, чем «гало»
12:46 «Рено»: приятно внести свой вклад в восстановление Кубицы
12:14 Кубица: несколько лет назад я не считал возможным возвращение за руль болида Ф-1
12:02 Джордан: думаю, команды «Мерседес» не будет в Ф-1 после 2018 года
11:33 Вольф: гонка в Канаде может быть для «Мерседеса» непростой
10:54 Маркес: «Хонда» должна выступать более стабильно
10:10 Росси опасается повторения в Барселоне проблем, которые возникли в Хересе
01:06 Хасегава: трасса в Канаде не подчеркнёт наши сильные стороны
6 июня 2017, вторник
23:44 Эрикссон: скорость станет определяющим фактором на Гран-при Канады
22:32 Верляйн: трасса в Канаде подходит мне
22:03 Гутьеррес пропустит следующий этап IndyCar
21:10 Гран-при Португалии может вернуться в календарь Формулы-1
20:38 Сайнс-младший: с нетерпением жду вызовов Гран-при Канады
19:57 Квят: в Канаде много возможностей для обгонов
19:31 Роберт Кубица вернулся за руль гоночного болида Ф-1 в Валенсии
18:55 Экклстоун: телекомпании раздражены решениями нового руководства Формулы-1
18:17 Второй этап Кубка России Mitjet пройдёт на Moscow Raceway
17:59 В «Мерседесе» не планируют применять командную тактику на Гран-при Канады
16:43 17 июня на Moscow Raceway пройдёт третий этап RSBK-2017
15:55 Окон нацелился на очки в Монреале
15:23 Перес: Ф-1 нужно больше таких трасс, как Монреаль
15:00 Масса готов остаться в Формуле-1 на 2018 год
14:34 Вольф: Феттель раньше «Мерседеса» понял, как правильно работать с шинами
14:32 «Макларен»: наше шасси сейчас одно из лучших в пелотоне
13:58 Стюарт: не стоит оценивать Стролла до 2018 года
13:36 Компания Babcock MSS стала новым партнёром команды «Рено»
13:18 Сало: нет стоящей замены для Райкконена в «Феррари»
12:41 Грожан: нам нужны шины с более широким рабочим диапазоном
11:32 Уэббер: «Ред Булл» вынесет для себя уроки из сезона-2017 на 2018 год
11:02 Крапухин обошёл Леонова на втором этапе Российского Супербайка
10:54 Хирвонен пока не планирует переходить в ралли-кросс
10:00 Стролл: я не жду Канады с мыслью, что обязательно должен заработать очки
00:10 Петруччи: кто-нибудь убил бы меня, выбей я Росси с трассы в Италии
5 июня 2017, понедельник
23:12 Довициозо: победа в Италии не значит, что я претендую на титул
22:45 Формула-E может перейти на систему brake-by-wire в сезоне-2018/19
21:19 В Монако обновят пит-лейн и паддок к Гран-при 2018 года
21:01 Магнуссен будет пропускать тренировки чаще Грожана из-за разницы в контрактах
20:18 Мардеев выиграл ралли-рейд «Открытая степь — Дон» среди грузовиков
19:21 Вандорн: «Макларен» явно улучшил шасси
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Применит ли "Феррари" командную тактику, если Райкконен будет лидировать впереди Феттеля?
Да
119 (42%)
Нет
164 (58%)
Проголосовало: 283
Архив →
© championat.com, 2000–2017