Сироткин: «Даллара» LMP2 — не простая в управлении, мы ещё многое улучшим

Гонщик программы SMP Racing Сергей Сироткин рассказал о подготовке к гонке «24 часа Ле-Мана». Недавно россиянин участвовал в официальных тестах на прототипе «Даллара» категории LMP2. Машина демонстрировала очень высокую скорость на прямых, но при этом по временам на круге «Даллара» довольно много уступала прототипам «Орека».

«Да, наша „Даллара“ была быстрой на прямых, но пришлось «платить» за это в поворотах. Не думаю, что нынешнее время на круге по-настоящему отражает разницу между машинами: я проехал два раза по пять кругов с самого утра, когда трасса была холодной и грязной. При этом я в первый раз сел в эту машину и, конечно, не атаковал на пределе. Поэтому я уверен, что по времени круга мы не хуже соперников. Что касается моих ощущений от машины, то она не самая простая в управлении, но в то же время очень быстрая. Мы ещё много что можем улучшить — над этим и будем работать на тестовой неделе перед „24 часами Ле-Мана“.

Мы всей командой уверены, что сумеем еще более улучшить машину и достойно представим на ней нашу программу SMP Racing и Россию, на этой легендарной гонке. Планы на гонку – самые серьёзные, а других быть и не может, — только победа! В 2015 году ребята из нашей программы SMP Racing стали первыми российскими победителями этой гонки. В 2016-м опять же наш, российский экипаж SMP Racing поднялся на подиум на российском прототипе BR01. И в этом году мы сделаем всё возможное для этого", — сказал Сироткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.