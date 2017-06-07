Задай свой вопрос Паскалю Верляйну

В ближайший уик-энд, во время Гран-при Канады Формулы-1, гонщик «Заубера» Паскаль Верляйн даст эксклюзивное интервью «Чемпионату». Мы предлагаем вам придумать и прислать свои вопросы для немецкого гонщика швейцарского коллектива. Лучшие из них будут отобраны и заданы Верляйну во время беседы в Монреале.

Напомним, что в настоящий момент Верляйн занимает 14-е место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 4 очка за восьмое место на Гран-при Испании.

Свои вопросы Паскалю вы можете задавать в комментариях к данной новости.