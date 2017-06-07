Грожан: для Стролла всё складывается ещё сложнее, чем я думал

Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал выступление гонщика «Уильямса» Лэнса Стролла в дебютном сезоне, дав понять, что не ожидал такого сложного старта карьеры канадца в Формуле-1.

«Для Стролла всё складывается даже тяжелее, чем я думал. Машины очень быстры, гораздо быстрее, чем в минувшем сезоне. Управлять ими стало сложнее. Сейчас разрыв на круге между Формулой- 3 и Формулой-1 составляет 20 секунд, а это очень много.

Что касается этапа в Канаде, то на бумаге скорости должны вырасти, но большую роль будет играть аэродинамика, думаю, что на прямых мы будем не совсем быстры", — приводит слова Грожана Nextgen-Auto.