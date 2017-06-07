Масса: Гран-при в Монреале станет особенным для Стролла

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Канады, заявив, что этап в Монреале станет особенным для его партнёра по команде Лэнса Стролла.

«Я с нетерпением жду возвращения в Монреаль, потому что это великолепное место. Наша машина здесь обычно показывает хорошую скорость, так что я очень надеюсь, что нам вновь удастся здесь хорошо выступить. Также мне очень нравится и сам город. Местные фанаты по-настоящему влюблены в Формулу-1.

Кроме того, этап в Монреале станет первым домашним Гран-при для Лэнса Стролла, так что для него это также будет особенный уик-энд", — приводит слова бразильца официальный сайт «Уильямса».