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В «Макларене» примут решение о сотрудничестве с «Хондой» в течение 90 дней

7 июня 2017, среда. 21:19. Авто

Руководитель «Макларена» Зак Браун дал понять, что в ближайшее будущее сотрудничество команды с «Хондой» может прекратиться.

«В „Хонде“ работают очень тяжело, но они выглядят растерянными. Недавно мы узнали, что не получим обновление двигателя в Канаде, и у нас нет определённых сроков поставки нового двигателя. Хотя мы все очень ждём этого события. Наши пилоты разочарованы тем, что обновления вновь отложены. Нельзя сказать, что „Хонда“ не прилагает усилий, но мы не можем собрать всё воедино.

Я не хочу вникать в наши дальнейшие варианты, мы хотим выиграть чемпионат с «Хондой», но на каком-то этапе надо себе задать вопрос, возможно ли это в принципе.

Большое решение о сотрудничестве с «Хондой» будет принято в течение 90 дней. Когда находишься на распутье, есть много вопросов, по которым нам надо принять решение. Тем не менее хочу сказать, что решение о работе с «Хондой» было верным на 100%. Но надо понимать, что для Формулы-1 это очень большой срок, а три года равны десятилетию. Мы не можем всё время ждать. Потеря выплат от спонсоров и от Формулы-1 нивелирует те вклады, которые делает в нас «Хонда», — рассказал Браун в интервью Reuters.

Источник: Reuters Сообщить об ошибке
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Теги
Макларен Хонда Ф-1 Зак Браун
Новости. Авто
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