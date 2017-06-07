Лоу: в «Уильямсе» воодушевлены выступлением Стролла в Монако

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Канады, дав понять, что в этот раз в команде рассчитывают не только на сильное выступление Фелипе Массы, но и на удачный Гран-при для канадца Лэнса Стролла.

«После того как мы отметили сорокалетие команды в Сильверстоуне на минувшей неделе, мы вновь готовы вернуться к работе. В Монреале одна из крупнейших гонок в Формуле-1.

Для Лэнса Стролла это будет домашний этап, а потому это особенная гонка для него. Мы были воодушевлены его выступлением в Монако и надеемся, что он будет обретать уверенность после того этапа.

Что касается Массы, то он выступал тут много раз, и наша машина более подходящая для этого типа трассы, чем для автодрома в Монако. Потому мы рассчитываем в Монреале на хороший результат. Надеемся, что порадуем наших североамериканских фанов", — приводит слова Лоу официальный сайт «Уильямса».