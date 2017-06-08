Хэмилтон вошёл в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал самым высокооплачиваемым пилотом в мире, а также вошёл в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов мира. По сообщениям Forbes за год британец заработал $ 46 млн, что позволило ему замкнуть топ-10 среди спортсменов.

$ 38 млн от этой суммы — зарплата и призовые пилота, остальная часть заработана благодаря спонсорским соглашениям.

Второе место среди пилотов Формулы-1 досталось пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю, чьи доходы за год составили $ 38,5 млн, это позволило немцу занять 14 место в рейтинге среди всех спортсменов.

Тройку лидеров по доходам среди представителей Королевских гонок замыкает Фернандо Алонсо — заработок в $ 36 млн и 20 место в общем рейтинге спортсменов.