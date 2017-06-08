Хэмилтон: последующие 14 гонок будут очень тяжёлыми для «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ожидает тяжёлой борьбы с «Феррари» до конца текущего сезона. На данный момент Льюис располагается на втором место в личном зачёте, отставая от пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля, занимающего первую строчку, на 25 очков.



«В прошлом Монреаль был отличным местом для охоты, и я планирую продолжить охотиться за победой.



«Феррари», похоже, работает повсюду. Следующие 14 гонок будут очень и очень сложными. У них, возможно, самый сильный болид в этом году, он похож на нашу прошлогоднюю машину», — цитирует Хэмилтона Eurosport.