Мэнселл: «Мерседес» — аутсайдер? Это лишь риторика

Бывший пилот Формулы-1 Найджелл Мэнселл считает, что босс «Мерседеса» Тото Вольф лукавит, называя немецкую команду аутсайдером в борьбе за чемпионство с «Феррари».



«Это всё риторика, я не верю в то, что они аутсайдеры. Я думаю, что они очень близко. «Феррари» проделала абсолютно замечательную работу за зиму, чтобы бросить вызов «Мерседесу». Но теперь это будет гонкой обновлений, тот производитель, который будет развиваться быстрее, и выиграет чемпионат.



Что должен делать Льюис Хэмилтон, когда всё складывается не лучшим образом, так это стараться выжимать максимум из своих возможностей и возможностей команды. Льюис всё ещё может выиграть чемпионат, но борьба будет очень плотной», — цитирует Мэнселла F1i.

Вольф: теперь «Мерседес» — аутсайдер и должен догонять «Феррари»