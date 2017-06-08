Дзанарди считает возможным возвращение Кубицы в Ф-1

Итальянский гонщик Алекс Дзанарди считает, что Роберт Кубица может вернуться в Формулу-1. 6 июня в Валенсии поляк провёл тесты с командой «Рено» за рулём болида 2012 года «Лотус» E20.



«Я читал, что он проехал более 100 кругов, так что он способен вернуться в спорт. И на мой взгляд, то, что «Рено» предоставил ему тесты, было не случайно. Надеюсь, он сделает это (вернётся), потому что он очень хороший пилот, очень хороший человек и приятный парень. Это была бы отличная история», — цитирует Дзанарди F1 Today.

Кубица: несколько лет назад я не считал возможным возвращение за руль болида Ф-1