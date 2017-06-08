Хэмилтон нашёл причину своих проблем в Сочи и Монако

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, какие именно сложности привели к неудачным выступлениям на Гран-при России и Гран-при Монако.



«В Сочи у нас были разные настройки автомобилей. Первоначально всё не выглядело так, будто они были совершенно разными, были лишь некоторые нюансы в настройках. Например, в стабильности машины при вхождении в поворот и баланс были не такими, как в средней части поворота и выходе из него. В этом наши машины были настроены по-разному.



Мой болид был очень нестабилен на входе поворот, так что я был вынужден проходить его середину с большой недостаточной поворачиваемостью. Также были сложности с прогревом шин до рабочей температуры. Есть мелочи, которые сейчас мы начинаем видеть.

В последней гонке в Монако сложности были больше связаны с балансом тормозов и с механическим балансом, а также с тем, что нам приходилось проезжать несколько кругов, прежде чем шины прогреются до рабочей температуры. «Феррари» же это удавалось сделать на первом круге», — цитирует Хэмилтона Autosport.