Вольф: успех «Мерседеса» не зависел от одного Падди Лоу

Глава «Мерседеса» Тото Вольф уверен, что нынешние результаты команды никак не связаны с уходом технического директора Падди Лоу.

«Падди — превосходный инженер, которого я сильно уважаю. Но успех в нашем спорте зависит не от одного всем известного человека, а от сбалансированной структуры, наполненной правильными людьми на правильных местах. И, на мой взгляд, у „Мерседеса“ она есть. Я очень горд тем, как команда работает в данной ситуации.

Мы все сосредоточены на решении проблем и наслаждаемся борьбой с «Феррари». В этом вся суть автоспорта — бороться с лучшими", — приводит слова Вольфа Sport Bild.