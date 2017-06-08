Райкконен: в «Феррари» нет пилота №1, мы боремся, пока можем

Пилот «Феррари» Кими Райкконен сказал, что Себастьян Феттель не является первым номером в команде. В то же время, финн считает нормальным, если позже по ходу сезона «Скудерия» будет применять командную тактику.

«Я финишировал вторым, а Себастьян выиграл. Я не был доволен потому, что хотел выиграть и ничего больше. Если люди думают, что я должен был улыбаться — их дело. Я буду улыбаться, когда добьюсь результата, которого жду от себя. Было бы хуже, если бы я улыбался второму или третьему месту. А что думают люди, меня не волнует.

После каждой гонки мы знаем, что что-то могли сделать лучше. В Монако перед нами было несколько машин, когда я выехал из боксов. Не идеальная ситуация. Особенно учитывая, что это были те же машины, которые я не мог объехать до пит-стопа. Так сложилось, решения мы вынуждены принимать быстро. Теперь бессмысленно об этом думать.

Никаких первых номеров у нас нет. Но когда дойдёт до той части сезона, когда у одного пилота шансы есть, а у другого нет, это будет нормальным. Так было всегда и во всех командах, даже в «Макларене». Для меня это не проблема, это честно. Мы боремся, пока можем, а когда должны делать другое, это справедливо", — цитирует Райкконена Crash.