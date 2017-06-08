Палмера не волнуют слухи о его будущем в «Рено»

Пилот «Рено» Джолион Палмер заявил, что не обеспокоен различными спекуляциями, которые возникают в прессе о его возможном будущем в команде.

«То, что действительно оказывает на меня давление, это отсутствие хорошего выступления. Знаю, что старт сезона был разочаровывающим и готов работать, чтобы изменить эту тенденцию.

Что касается различных слухов, то в этом нет ничего нового для меня. Они преследуют меня с момента моей третьей гонки в Формуле-1. Лучший способ прекратить эти разговоры — достойно выступить, и я надеюсь, что я сделаю это в Канаде.

Вместе с тем, невзирая на тяжёлый старт сезона, у нас было несколько удачных выступлений, пускай это даже не видно по конечным результатам", — приводит слова британца Motorsport Week.