Хюлькенберг: я мог бы учиться у Алонсо, его присутствие в «Рено» помогло бы нам

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг дал понять, что был бы не против, если бы в следующем сезоне его партнёром по команде стал Фернандо Алонсо.

«Выступление в одной команде с пилотом, который на протяжении нескольких лет считается одним из лучших в чемпионате — хороший шанс испытать себя. Конечно, я открыт для такого варианта. Я бы мог учиться у Алонсо. Присутствие в „Рено“ кого-то вроде него могло бы помочь команде и всему проекту.

Честно говоря, я не особо следил за его выступлением на гонке «500 миль Индианаполиса», но я был впечатлён. Я мало знаю об этой серии, но я не ожидал того, что он придёт и сместит всех этих парней, а это выглядело практически так.

То, что сделал он, и то, что сделал я пару лет назад в Ле-Мане, говорит о высоком уровне пилотов Формулы-1 и показывает, что мы самые лучшие гонщики в мире", — приводит слова немца Crash.