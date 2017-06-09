Ферстаппен: всё ещё недоволен из-за случившегося в Монако

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что до сих пор испытывает негативные чувства после произошедшего на Гран-при Монако. Тогда голландец уступил своему партнёру по команде Даниэлю Риккардо из-за более раннего пит-стопа.

«Честно говоря, я всё ещё недоволен случившимся в Монако. Но ситуацию поменять невозможно, потому я не думал об этой гонке после её завершения. Я проводил время с друзьями и семьёй и получал удовольствие от этого.

Я больше не хочу думать о том, что было на Гран-при Монако. С этим покончено, я действительно не хочу об этом говорить. Что касается предстоящей гонки в Канаде, то трасса в Монреале подходит нам не так, как в Монако, но надеюсь, что некоторые обновления помогут нам.

Конечно, нам до сих пор не хватает скорости на прямых, но это длится на протяжении всего сезона, и мы с этим ничего не можем поделать», — приводит слова голландца Crash.