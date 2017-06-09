Феттель ответил Хэмилтону: неправда, что я первый номер «Феррари»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель опроверг предположения о том, что в итальянской команде выбрали первого номера на текущий сезон, отдав эту роль ему. Отметим, что с таким заявлением недавно выступил гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

«Это неправда, я думаю, что много разговоров об этом породила последняя гонка. На данном этапе чемпионата, я думаю, нет смысла отдавать кому-то предпочтение, так как впереди ещё много гонок.

«Мы не тратим свою энергию на то, чтобы задумываться о мнении других людей про нас. Мы знаем лучше, и у нас прозрачная политика», — приводит слова немца Sportinglife.