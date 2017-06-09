Верляйн: не уверен, что Баттон хотел именно так повеселиться в Монако

Гонщик «Заубера» Паскаль Верляйн рассказал об инциденте с Дженсоном Баттоном во время Гран-При Монако, где в результате атаки британца болид Верляйна встал на бок у входа в знаменитый тоннель Монте-Карло.



«Я не уверен, что Баттон имел ввиду подобное веселье (Улыбается.). Веселья было мало, но гонки есть гонки, такое происходит время от времени. Вы знаете, после окончания Гран-при Дженсон сам подошёл ко мне и извинился, и я, конечно же, принял его извинения. Знаю, что он не хотел никому навредить, просто слегка перестарался», — передаёт слова Верляйна корреспондент «Чемпионата» Николай Беленикин.

Полное интервью с Паскалем Верляйном читайте завтра на «Чемпионате».