Итальянский инженер Сайнса весь уик-энд в Канаде будет носить браслет «Реала»

Инженер пилота «Торо Россо» Карлоса Сайнса-младшего итальянец Марко Матасса вынужден будет на протяжении всего гоночного уик-энда Гран-при Канады носить браслет мадридского «Реала». Инженер проиграл спор испанскому пилоту относительно исхода финального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и итальянским «Ювентусом» (победу в этой встрече со счётом 4:1 одержала испанская команда), за что и вынужден расплачиваться ношением браслета команды-соперника, сообщается в официальном «твиттере» «Торо Россо».

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