Квят: в «Торо Россо» пытаются расширить рабочее окно своего болида

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят считает, что пока текущий сезон складывается для него не слишком плохо.



«На самом деле всё не так уж плохо, если учитывать гонки, в которых всё было под моим контролем. На протяжении большей части времени автомобиль кажется вполне приличным. Что же касается всего, что находится вне моего контроля, то почему я должен волноваться от этом? Болид выглядит неплохо, если удаётся его поместить в правильное рабочее окно, но оно очень узкое.



Если не углубляться в детали, потому что это очень технично, я могу сказать, что в Австралии я был очень доволен автомобилем. Как отрицательный пример — квалификация в Барселоне, где мы избрали неверный подход. В такие моменты проявляется эффект снежного кома, когда одно накладывается на другое. Мы много работаем, чтобы расширить рабочее окно болида и оказываться в нём чаще.

На данный момент у меня пока не было ни ярких моментов, ни падений. Всё было довольно стабильно. Не поймите меня неправильно, яркие моменты ещё впереди. Большего я сказать не могу», — цитирует Квята официальный сайт Формулы-1.