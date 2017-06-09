Источник: «Макларен» может разорвать партнёрство с «Хондой» через два Гран-при

Команда «Макларен» может прекратить сотрудничество с «Хондой» через два Гран-при, если японский производитель не предоставит к тому времени конкурентоспособный мотор, утверждает немецкое издание Bild. Ранее в «Макларене» заявили, что вопрос о продолжении партнёрства будет решён в течение 90 дней.



«Bild узнал, что если японцы не обеспечат конкурентоспособный мотор в ближайшие несколько недель, «Макларен» не закончит сезон с «Хондой». В течение последующих двух Гран-при «Макларен» и «Хонда» могут прекратить сотрудничество», — сообщается в публикации.