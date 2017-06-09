В «Ауди» обещают в ближайшее время принять решение относительно участия в Ф-1

Компания «Ауди» не исключает возможности своего прихода в Формулу-1 в 2021 году, когда в силу вступит новый технический регламент. Немецкая компания покинула «Ле-Ман» и теперь сосредоточена на чемпионате Формулы-Е. Однако, по информации голландского издания Formule 1, возможен приход «Ауди» и в Формулу-1. Ожидается, что пересмотр моторного регламента Ф-1 будет ключевым моментом. Новые моторы должны стать проще и дешевле текущих силовых установок.



«Как и все другие потенциальные производители, мы были приглашены ФИА для обсуждения возможного участия. Если захотим принять участие в чемпионате в 2021 году, то решение нам нужно принять в ближайшее время. Должны быть изменения в техническом регламенте, и интересно, будут ли они», — заявил глава Audi Motorsport Дитер Гасс.