Сайнс-младший — в списке кандидатов на место в «Феррари» в 2018 году

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший находится в списке потенциальных кандидатов на место в «Феррари» на следующий год, несмотря на действующий контракт с младшей командой «Ред Булл», утверждает Sky Italia.



Сам испанец признался, что ему льстит такой интерес к его персоне. «Спасибо, потому что это список, в который желает попасть каждый гонщик в Ф-1… Однако пока что я пилот «Торо Россо», и я не теряю надежды перейти в «Ред Булл», поэтому буду продолжать делать всё, чтобы попытаться туда попасть», — заявил гонщик.