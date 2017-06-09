Феттель: прогрев шин — это уже не проблема, по крайней мере для «Феррари»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель ответил на высказывания относительно того, что его активное участие в тестах покрышек «Пирелли» дало преимущество итальянской команде перед другими командами.



«Меня просто спросили, не хочу ли я поучаствовать в тестах, и я сразу же ответил согласием. Я не знаю, было ли это получением преимущества, потому что гибридный болид (использовавшийся на тестах. — Прим. «Чемпионата» ) был совершенно другим по сравнению с тем, что мы имеем сейчас. Например, у нас были проблемы с прогревом шин, но теперь это уже не проблема, по крайней мере для нас», — цитирует Феттеля Speed Week.

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