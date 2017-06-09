Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Риккардо: после Испании «Ред Булл» обрёл чёткое направление для развития

9 июня 2017, пятница. 14:44. Авто

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо считает, что начиная с Гран-при Испании австрийская команда наконец постепенно обрела чёткое понимание того, в каком направлении развивать машину.

«У нас было намного больше согласованности с обратной связью от меня и от Макса (Ферстаппена) в последних нескольких гонках. Более того, теперь есть подтверждение данными того, что мы говорим. В начале года не всегда подтверждалось сказанное нами.

Кажется, что корреляция с данными стала намного лучше в последних нескольких гонках. Теперь мы гораздо более уверены в том, в каком направлении нам идти.

Начиная с Барселоны, где у нас были большие обновления, и некоторые из новинок работали, а некоторые — нет, было ясно, что работает для нашей машины, а что не работает. Думаю, теперь у нас есть правильное направление для развития», — цитирует Риккардо Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Ред Булл Даниэль Риккардо
Новости. Авто
9 июня 2017, пятница
14:44 Риккардо: после Испании «Ред Булл» обрёл чёткое направление для развития
14:18 Перед тестами с «Рено» Кубица похудел на 10 килограммов
14:10 Феттель: прогрев шин — это уже не проблема, по крайней мере для «Феррари»
14:08 Сайнс-младший — в списке кандидатов на место в «Феррари» в 2018 году
14:00 Формула-1. Гран-при Канады. Онлайн-трансляции пятничных тренировок
13:55 У Хорнера нет сомнений, что Риккардо и Ферстаппен останутся в «Ред Булл»
13:47 Алонсо не нравятся вопросы, которые обычно задают на пресс-конференциях
13:27 Феттель: пока даже нет переговоров о продлении контракта с «Феррари»
13:01 В «Ауди» обещают в ближайшее время принять решение относительно участия в Ф-1
12:22 Пэддон лидирует на Ралли Сардинии после пяти СУ
12:02 Формула-Е. Команда Renault e.dams продлила контракты с Буэми и Простом
11:52 Источник: «Макларен» может разорвать партнёрство с «Хондой» через два Гран-при
11:09 Квят: в «Торо Россо» пытаются расширить рабочее окно своего болида
10:45 Верляйн: в DTM у каждого есть шанс на победу, в отличие от Формулы-1
10:27 Уайтинг предупредил пилотов о недопустимости срезки шикан в Канаде
09:38 Итальянский инженер Сайнса весь уик-энд в Канаде будет носить браслет «Реала»
00:39 Верляйн: не уверен, что Баттон хотел именно так повеселиться в Монако
00:22 Феттель ответил Хэмилтону: неправда, что я первый номер «Феррари»
00:02 Ферстаппен: всё ещё недоволен из-за случившегося в Монако
8 июня 2017, четверг
23:21 Масса: Берни не понимает современные тенденции в свои 85 лет
23:04 Хюлькенберг: я мог бы учиться у Алонсо, его присутствие в «Рено» помогло бы нам
22:26 Масса: Формула-1 – это не «Кока-Кола», здесь надо быть прогрессивным
21:57 Палмера не волнуют слухи о его будущем в «Рено»
20:41 Райкконен: в «Феррари» нет пилота №1, мы боремся, пока можем
19:30 Алонсо: останусь в «Макларене», если начнём побеждать к сентябрю
18:54 Вольф: успех «Мерседеса» не зависел от одного Падди Лоу
18:17 Билли Монгер вернулся к работе на симуляторе
17:20 Боттас: Стролл выбрал неподходящий год для дебюта в Формуле-1
16:09 Хэмилтон нашёл причину своих проблем в Сочи и Монако
14:27 Дзанарди: логично, что Феттель — фаворит на победу в чемпионате
13:39 Зурер: не «Феррари», а «Мерседес» прибегает к командной тактике
13:10 Дзанарди считает возможным возвращение Кубицы в Ф-1
12:01 У Феттеля есть время до Гран-при Италии для принятия решения о будущем
11:28 Мэнселл: «Мерседес» — аутсайдер? Это лишь риторика
10:42 Пилоты «Ред Булл» и «Торо Россо» занялись рафтингом перед гонкой в Монреале
09:38 Хэмилтон: последующие 14 гонок будут очень тяжёлыми для «Мерседеса»
00:47 Хэмилтон вошёл в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов мира
00:16 Алан Боннер стал 3-м пилотом, погибшим на квалификации гонки Isle of Man-2017
7 июня 2017, среда
23:58 Хэмилтон и Алонсо примут участие в пресс-конференции Гран-при Канады
22:43 Лоу: в «Уильямсе» воодушевлены выступлением Стролла в Монако
21:19 В «Макларене» примут решение о сотрудничестве с «Хондой» в течение 90 дней
20:50 Стролл: этап в Канаде не самый яркий, но уникальный
19:44 Масса: Гран-при в Монреале станет особенным для Стролла
18:59 Грожан: для Стролла всё складывается ещё сложнее, чем я думал
18:38 Задай свой вопрос Паскалю Верляйну
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Худший гонщик первых Гран-при нынешнего сезона Формулы-1 - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017