Рикардо: в Баку рассчитываем на помощь «Рено» в виде обновлений мотора

Пилот «Ред Булл» Даниэль Рикардо надеется на обновления мотора «Рено» к Гран-при Азербайджана.



«Мы должны продолжать сокращать отставание. В Монреале будет не так хорошо, как в Монако, но у нас будет много мелких новинок. Это будут мелкие вещи, но их достаточно, чтобы говорить об обновлении машины.



До летнего перерыва мы должны привозить обновления на каждую гонку, а в Баку нам нужно получить дополнительную помощь от «Рено» в виде обновления мотора», — цитирует Риккардо немецкое издание Auto Motor und Sport.