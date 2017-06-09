Дмитренко: планы на RDS-2017 — борьба за титул

Российский гонщик Александр Дмитренко, выступающий за команду Alex D Racing, рассказал, как попал в дрифт и какие цели ставит на сезон-2017 Russian Drift Series.

«В дрифт я влюбился не сразу. Сперва пришло огромное желание заниматься автоспортом. Люблю машины, люблю скорость и стараюсь в том, что я делаю, становиться лучшим. Поэтому спортивным управлением автомобилями начал заниматься с немецких школ и впоследствии стал привлекать разных тренеров. Кольцо, ралли, экстремальное вождение, множество курсов… Потом я посетил несколько этапов «Формулы Д», когда был в командировке. Вот тут меня и озарило — хочу стать чемпионом мира именно в дрифте.

Планирую ли я уже в этом году побороться с чемпионами RDS? Побороться – абсолютно! Больше того, я буду очень стараться стать лидером нашего чемпионата. Да, цель сложная, но от этого ещё интересней, правда? Планы… Рост и прогресс. Борьба за титул. Несколько гонок в Европе, чтобы познакомиться, посмотреть. Может, несколько этапов в Беларуси. В общем, задача за максимально короткий срок получить максимальный опыт", — рассказал Дмитренко.