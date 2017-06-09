Крис Мик завершил выступления на Ралли Сардинии

Пилот «Ситроена» Крис Мик не сможет продолжить выступление на Ралли Сардинии, об этом сообщает Autosport.

Во время прохождения пятого спецучастка машина британца вылетела с трассы, однако, невзирая на это, первоначально Мик продолжил гонку.

После завершения пятого спецучастка, во время которого Мик потерял несколько позиций и выпал за пределы топ-10, техническая делегация ралли провела осмотр машины пилота и приняла решение, что повреждение каркаса автомобиля Мика не позволит ему продолжить Ралли Сардинии.

«Что я могу сказать, я предпринимал столько усилий не для того, чтобы совершать какие-либо ошибки», — кратко прокомментировал свою неудачу Мик.