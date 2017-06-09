Сироткин: не хочу влезать в политические игры за спиной Палмера

Российский гонщик «Рено» Сергей Сироткин поделился мнением относительно слухов по поводу возможной замены основного пилота команды Джолиона Палмера, который в первой трети сезона не показывает высоких результатов.



«Я стараюсь не реагировать на слухи и разговоры на этот счёт. Если каждый раз думать об этом, то можно свихнуться. Сколько раз уже такое было в Формуле-1, когда гонщиков меняли по ходу сезона. Я сейчас говорю не конкретно про нашу команду, а в целом о ситуации в пелотоне.

К сожалению, Джолион выступает не лучшим образом и не показывает результатов, на которые способна машина, но он тоже работает и старается прогрессировать. Со своей стороны не хотел бы плохо о нём отзываться и влезать в какие-то политические игры за спиной Палмера. Мы делаем свою работу, и я думаю, что команда сама видит всю ситуацию», — передаёт слова Сироткина корреспондент «Чемпионата» Николай Беленикин.