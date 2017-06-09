Риккардо: временами Квят был чертовски быстр в «Ред Булл»

Австралийский гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал про опыт выступлений в одной команде с Даниилом Квятом, отметив талант россиянина и природную скорость.



«Мне очень нравилось выступать с Даней в одной команде. Когда у вас молодой напарник, это всегда сопровождается взлётами и падениями. Сложно было ожидать от него чего-то конкретного, потому что за столь короткое время в Формуле-1 очень трудно заработать репутацию.

Честно говоря, я не представлял, на что он способен перед переходом в «Ред Булл». Мы отлично ладили с ним, временами он был чертовски быстр. Было видно, что у него природный талант, но стабильности Дане не хватало. Мне казалось, что в 2015 году я был более стабилен, если смотреть на весь сезон», — передаёт слова Риккардо корреспондент «Чемпионата» Николай Беленикин.